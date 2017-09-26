Prof. Dr. Caner Taslaman, Prof. Dr. Ali Köse ve Prof. Dr. Hasan Onat, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olarak soruları yanıtlandırıyorlar.
Programda "İslami konularda yorum farklılıkları nereden kaynaklanıyor?", "Bireylerin yaşam tarzları İslam'da nasıl düzenleniyor?" sorularının cevapları tartışılıyor.
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Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın Facebook hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...” diye yaptığı paylaşım, büyük tepki çekmişti. Prof. Ali Köse'nin konuya ilişkin görüşleri:
Prof. Dr. Ali Köse: Mesela çok basit değil. Muhtemelen arkadaşımız pişman olmuştur. Zaman zaman kültürün tesirinde kalarak pot kırabiliriz. Mesela bu yaz bizim evde geniş ailede afedersiniz biri sinirlenin 'Anasını satayım' deriz ya bizim hanımlar bunu kullanmayın dedi. Kültürel bir kıodumuz var. Kadınlarla ilgili yaşadığımız geçmişten gelen bir problem. Tarım toplumundan kalan teamüller. Bir tanesi çarşaflı bir kadın yerleşmiş motorun üzerindeki delikanlılar kadın bakıyor. Yazmışlar 'Mesele örtünmek değil' Din adamlarının konuya yaklamışı istenildiği gibi değil. Uç bir şey ortaya çıkınca sosyal medyaya düşüyor.
Kadını bir günah kutusu gören yaklaşımlar var. Bir din içinde kadın konusunda farklı görüşler ortaya çıkabilir. Yahudilerin, Hristiyanların hepsi de giyim konusunda aynı düşünmüyor. Şöyle bir genelleme yapılabilir. Mensuplarının hepsinin aynı şeye inandığı bir din yok. İnsanlar bu konuda vaaz edebilirler ama mesela kaşını alan ve kızı üniversiteye giden babalar cehennemliktir sözü beni yaralayan bir şeydir. Kıyafet konusu İslamın içinde çok farklılaşan bir mesele. Farklı giyim usüllerinin olabileceğini düşünmeden cehenneme götürmek doğru değildir.
Bu toplumun geliştirdiği kapanma biçimi ile başka bir toplumun geliştirdiği kapanma biçimi farklı olabilir. Son dönemde yaşadığımız en önemli şey bir din marketinin oluşması. Din alanında farklı söylemler oluşabilir. Burada bu söylemleri başkasının tepesine binecek şekilde, cehenneme gönderecek şekilde, baskı unsuru olarak göndermek tehlikelidir. Bir güruh İslam eşittir kadın ve meseleleri bunu halleden cennetlik... Demekki cendereden çıkamıyoruz. Bu cendere tehlikeli.
Prof. Dr. Hasan Onat: Meseleye bilinçaltına bakarak hastalıklı bir ruhun dışa vurumudur. Kadının olmadığı yerde uygarlık olmaz. Bunlar normal mi değil. Bir hiç kimse din adına bir başkasına itham edemez. Burada bizim genel bir yanlışımız var. İslamı yaşayacaksan örnek ol başkaları sana özensin. Hiçbir şahsın dini temsil hakkı ve yetkisi yoktur. Burada bir tür İslamı tekeline alma var. Bunu aşabilmemiz için din gerçekten ne diyor sorusunu sormalıyız.
Din diyorki birey olarak insan onuruna yakışan onuruna yakışan kıyafeti giy. Kıyafetle ilgili örf, adet, gelenekler belirleyicidir. İkincisi moda bir etken. Üçüncü koşul da coğrafi koşullar. Ekonomik faktörler, estetik algı. Din bu bağlamda kadın erkek ilişkileri bakımından "Kadın da erkek de aynı özden yaratıldı" yani erkek ve kadın üzerinden düşünülmesi gerekir. Kuran açıkça diyor ki "Kimse kimsenin günahını çekmez". Vicdani baskı oluşturmak günah. Bu tür meselelerde bilgi boşluklarını gidermemiz lazım. Herkes kendi giyeceğine kendisi karar versin. Burada mesele herhangi bir yerde yorum varsa tekel yoktur. Farklı görüşler olabilir. İslam dini fıtrata uygundur. Akla aykırı bir şey olamaz. Herkes neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilir. Dinin ticaret metası olmasını önlemenin yolu insanların aklını kullanması gerektiğini söylemektir.
Prof. Dr. Ali Köse: Bir sürü örtünme türü vardır. Benim fakülteme gelip bizi dahi düzeltmek için uğraşıyorlarsa.. Bizim öğrencilerin hemen hepsi tesettürlü. Bir gün kargaşa çıktı. 100 kişilik amfi. Kalkıyor bir oğlan kız öğrencilere arkaya oturacaksınız diyor kızlar itiraz ediyor siz arkada oturun biz sizi görmeyeceğiz. Ben de çağırdım delikanlıyı kıyafeti malum bir cemaatin kıyafeti. Bahsettiği amfide kellesi dışında bir şey görünmez. Kız arkadaşların zaten tesettürlü neden sorun ediyorsun dedim. Hocam bu mu tesettür diyor çarşaf giymesi lazım diyor. Bunu isteyen varsa giysin. Hiçbir kimsenin müdahalesi yok. Onun hakkıdır o tür giyebilir. İlahiyat Fakültesindeki öğrencilerin kıyafetine karışma hakları yoktur.
- caner taslaman
- ali köse
- hasan onat
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