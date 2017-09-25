Caner Taslaman Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman, Prof. Dr. Servet Bayındır ve Prof. Dr. Hasan Onat yarın akşam Habertürk TV'de yayınlanacak Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu olacak.
Bireylerin yaşam tarzları, eğitim ve sosyal hayata katılma biçimleri, kadın-erkek ilişkileri İslam'da nasıl düzenleniyor?
Yorum farkları nereden kaynaklanıyor?
Selefilik, Vehhabilik gibi akımların Türkiye'deki İslam anlayışı üzerindeki etkileri neler?
Merak edilen sorular, alanlarında uzman konuklarıyla masaya yatırılacak.
Teke Tek, Fatih Altaylı'nın sunumuyla yarın akşam saat 21.00'de ekrana gelecek.
CANER TASLAMAN KİMDİR?
Caner Taslaman, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Caner Taslaman, üniversite eğitimi için de Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü kazandı ve buradan mezun oldu.
Üniversite eğitimi esnasında antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla yakından ilgilendi. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi felsefe ve din bilimleri bölümünde, Big Bang teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle tamamlayan Caner Taslaman, Evrim teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını almıştır.
Özellikle televizyon ve radyoda katıldığı programlardaki tartışmalarıyla tanınan Caner Taslaman, bu programlarda çeşitli kişilerle din ve bilim üzerine tartışmış ve bu konular üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur.
Bilim - Din - Felsefe konularında yaptığı çalışmalarındaki başarılarından dolayı 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesörlük derecesini almıştır.
ESERLERİ
Big Bang ve Tanrı
Arzulardan Allaha
Terörün ve Cihadın Retoriği
Modern Bilim Felsefe ve Tanrı
Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası
Allah Felsefe ve Bilim
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı
Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi ?
Allahın Varlığının 12 Delili
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam
Ahlak Felsefe ve Allah
Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı
Evrenden Allaha
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