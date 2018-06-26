Canı çekti, tavuk ilanını yaladı

Filipinler’in Bayanbang kentinde Harvey Quesa adındaki çocuk bir restoranın önündeki tavuk mönüsünün fotoğrafını yalarken görüntülendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu görüntü Facebook’ta 11 milyon kişi tarafından izlenince restoran sahibi, çocuğa bir kova tavuk verdi.

Harvey’in teyzesi Va Nes Sa, “Restoran açılmamıştı. Kapıda beklerken Harvey ilanı yalamaya başladı.

Biz de onun bu komik anlarını görüntüledik” diye konuştu.