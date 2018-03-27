Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik. TSK'deki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor." dedi.

Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve tüm kurumlardaki FETÖ ile ilgili mücadeleye ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. TSK başta olmak üzere, ülke genelinde FETÖ ile ilgili mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini belirten Bakan Canikli, sadece askeri okulların FETÖ'den temizlendiğini aktardı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatıldığını, öğrencilerin, öğretim kadrosunun, sınav komisyon üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzaklaştırıldığını ve okulların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırıldığını kaydeden Canikli, "Bütün öğretim elemanları, öğretim kadrosu, bütün sistem, yöntem, sıfırlandı, her şeye sıfırdan başladık. Bu nedenle askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik. Ama TSK'deki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Canikli, 15 Temmuz öncesi askeri okulların öğrenci alımının tüm aşamalarında FETÖ'nün hakim olduğunu, sağlık raporu veren kurullarından öğretim elemanlarına kadar hepsinin örgüt tarafından kontrol altında bulunduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

FETÖ'nün tehlikeli ve kriptolu bir örgüt olduğuna değinen Canikli, daha önce hiçbir kritere takılmamış, okullarında okutulmamış, yurtlarında kalmamış, finansal kuruluşlarıyla bağlantısı olmayan gizli kalmış birçok üyesinin de farklı yöntemlerle tespit edildiğini, en son kontörlü ardışık arama yöntemiyle çok sayıda kripto FETÖ'cüyü deşifre ettiklerini ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.

Ardışık arama yoluyla FETÖ üyeliği tespit edilen 2 binden fazla TSK mensubuna işlem yapıldığını açıklayan Canikli, bu kişilerin TSK'den uzaklaştırıldığını ve haklarındaki yargılama süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

"Tüm kurumlar FETÖ'den temizlendi gibi bir durum söz konusu değil." diyen Canikli, "FETÖ'nün kripto yapısı devam ediyor. Çok dikkatliyiz, teyakkuz halindeyiz. Şu anda görevimiz gizli kalmış, örgüt tarafından özellikle açığa çıkmaları engellenmek için en kripto olarak muhafaza edilmeye çalışılan örgüt mensuplarını tespit edip, cezalandırılmasını sağlamak." değerlendirmesini yaptı.

FETÖ'DEN TEHLİKELİ VE RİSKLİ HAMLE

Örgütün, geçen ay farklı bir hamle yaptığına işaret eden Bakan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt, kripto örgüt mensuplarını itirafçılık yoluyla yeniden sisteme kazandırmaya çalıştı. Bu örgüt açısından çok önemli stratejik bir hamleydi. Yani örgüt mensupları itirafçı olacak, mahkemeler serbest bırakacak, kamuda da görevlerine dönecek, böyle bir plan kurmuşlardı, böyle bir senaryo oluşturmuşlardı. Ama biz bu konuda da gereken tedbirleri aldık, gereken adımları attık. FETÖ'nün oyununu tamamen bozduk. Yani bir pilot subay, FETÖ mensubu, itirafçı oluyor, 'Ben örgüt mensubuydum, pişmanım' diyor. Bazı bilgiler de veriyor sonra mahkeme onu serbest bırakıyor, yargılaması devam ediyor ancak o pilot, uçağının başına geçiyor. Bu şekilde bir planın hayata geçirilmesi demek, Türkiye açısından çok tehlike ve riskli. Dolayısıyla bunların planlarını da kafalarına geçirdik."

Bu şekilde itirafçı olan tüm subayları geçici görevle uzaklaştırdıklarını bildiren Canikli, örgütün beklediği gibi onları görevlerine iade etmediklerini bu çerçevede bin 800'den fazla itirafçı FETÖ mensubunu tehlike olmaktan uzaklaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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