Ankara'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar İbadi için düzenlenen karşılama töreninde bir ilk gerçekleşti.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre karşılama töreni Çankaya Köşkü'ndeki 1 No'lu salonda yapıldı. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı için kullanıldığı dönemde de Başbakanlığa devredildikten sonra da kapalı alanda karşılama töreni yapılmamıştı.

Tören kıtasının düzenlediği kapalı alandaki karşılama ilk kez İbadi için uygulandı.

İbadi

Çankaya Köşkü