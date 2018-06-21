Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çankırı Milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Çankırı AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte AK Parti’nin Çankırı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi

ÇANKIRI AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU YÜKSEK ÖĞRENİM MÜHENDİS / MİMAR

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "FETÖ'yü doğru dürüst istemediler.", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "İstemişler." dediğini belirterek, "Millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, hiçbir projeniz yok mu?" diye konuştu.Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

CHP'de önce bir genel başkan konuşurken şimdi iki genel başkan olduğunu ve "ayrı tellerden aynı türküyü" söylediklerini ifade eden Yıldırım, "Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız." dediklerini bildirdi. Binali Yıldırım, şöyle konuştu:"Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler.', Genel Başkanları da diyor ki 'İstemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, hiçbir projeniz yok mu? 'Yerli araba projesini iptal edeceğim. Külliyeyi yıkacağım. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım.' Dilin zekatı hayır konuşmaktır, güzel konuşmaktır. Siz, hiçbir şekilde bu milletin hayrına, faydasına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz? Bunların bir tek derdi var. Bu adayların tamamı, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri aynısının üstüne basıyor.

Tek dertleri var, Recep Tayyip 'Erdoğan'ı indirelim, gerisi ne olursa olsun. AK Parti'yi durduralım, gerisi ne olursa olsun.' Yok, yağma yok. Yarenler diyarı Çankırı buna izin vermez. Siyaset fikirle olur, hizmetle olur, projeyle olur. Böyle atıp tutmakla olmaz." Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir şeyler yapmak istiyorsa, Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine bakması gerektiğini belirtti.- "2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler"" Biz, 16 yıl boyunca ülkemizi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık." diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük başarılara imza atıldığını ifade etti. Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün dünyada yapılan on büyük projeden altısını Türkiye yapıyor. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye’yi çekemiyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. Küresel krizin ülkeleri zor durumda bıraktığı zor yıllarda, 2008'de dünya krizi başladı. Ama biz ondan sonra Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Ovit Tüneli'ni yaptık, yarın Cumhurbaşkanımız açıyor. Türkiye'nin en büyük iki tüneli. 14 kilometre birisinin boyu.

Dünyanın üçüncü büyük tüneli. Türkiye bir Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamadı. Ülkemizi bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, yeni üniversitelerle, şehir hastaneleriyle donatıyoruz. Türkiye'de 16 yılda aldığımız mesafeyi, ulaştığımız seviyeyi, muhalefet bile kabullenmekte zorlanıyor. Ufukları, hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor."Göreve geldikten bu yana, Türkiye'nin her yıl yüzde 6'ya yakın büyüdüğünü belirten Yıldırım, geçen yıl ise Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti:"Bu yılın ilk dört ayında da yine yüzde 7,4 büyüttük. Bu ne demektedir? Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yıl da Türkiye idi bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye oldu. Türkiye'ye de bu yakışır. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz. 16 yıllık başarı öykümüzü, gelecek on yıllar için teminat olarak gösteriyoruz. Söylüyorlar söylüyorlar arkada bir şey yok. Kardeşim millet sana niye inansın. Biz ne diyoruz? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, senedidir. AK Parti Allah'a şükür bu millete verdiği bütün sözleri tuttu.

Çünkü AK Parti sizin gösterdiğiniz istikamette çalışıyor. Bütün bu başarıları sizinle birlikte gerçekleştirdik."Türkiye'nin tarihi bir değişime gittiği bu günlerde Çankırı'nın yine kendileriyle birlikte olacağına inandığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra hızını arttıracağını ve büyük hedeflere daha emin adımlarla gideceğini belirtti.Yıldırım, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'de istikrar ve güvenin kalıcı hale geleceğini, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, üretimde, ticarette çok daha büyük mesafeler katedileceğini, Türkiye'yi 100. yıl hedeflerine büyük bir başarıyla taşıyacaklarını dile getirdi.Başbakan Yıldırım, "Yıkım ekibi gibi gelip 'Her şeyi yıkacağım, durduracağım.' diyenlere siz kulak asmayın. Bizim derdimiz halkımızın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. Bunun için durmak yok yola devam. Vakit, Türkiye vakti." ifadelerini kullandı.