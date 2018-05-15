Çankırı, Çorum, Denizli'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Çankırı, Çorum, Denizli'de sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Çankırı, Çorum, Denizli sahur vakti...

ÇANKIRI, ÇORUM, DENİZLİ SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Çankırı'da sahur vakti (imsak) 03:36, Çorum'da 03:31, Denizli'de 04:08 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

SUNGURLU BELEDİYESİ İFTAR ÇADIRI KURDU

Çorum'a bağlı Sungurlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırını kurdu.

Ramazan ayının ilk günü iftar saatinde çadırın hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ramazan ayının bereketini, faziletini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak adına belediyemiz her yıl iftar çadırı kuruyor.” dedi.

İftar Çadırında Ramazan ayı boyunca her gün bir hayır sahibinin yemek verdiğinin altını çizen Şahiner, çadırda yemek vermek isteyen hayır sahiplerinin belediye yetkilileri ile irtibata geçmesini istedi.

İLK İFTAR DTO'DAN

Denizli Ticaret Odası (DTO) Ramazan ayının ilk gününde, 12 yıllık gelenek olan iftar çadırında 5 bin kişilik yemek verecek.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, iftar çadırının her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Cami yanındaki büyük alanda hizmet vereceğini hatırlatarak, “Mübarek ramazan ayının ilk günü, Denizli Ticaret Odası olarak 12 yıldır iftar çadırında ilk iftar yemeğini biz veriyoruz. Hemşehrilerimizle bu kez de iftar sofrasında buluşmak, ramazanın bereketini paylaşmak istiyoruz. Geleneksel yemeğimize bu yıl da tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” diye konuştu.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen DTO Başkanı Erdoğan, “Rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazana ulaşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olan bu kutsal ay, aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma zamanıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran bu mübarek ayda, manevi duygularımız doruk noktaya ulaşır. Bu ay birlikte ortaya çıkan manevi iklimin coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesini, insanları birbirine düşüren ve insanlığı zor durumda bırakan zulüm, kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı gerek gıda gerekse giyim sektörleri açısından da hareketliliğin yaşandığı bir dönemdir. Bu bakımdan, bu yıl da ramazan-ı şerifin esnafımızın işlerine ayrı bir bereket getireceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek ramazan ayının rahmetiyle, bereketiyle üyelerimize, şehrimize ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

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