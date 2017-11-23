Çankırı'da cami inşaatında çökme

Çankırı'da bir cami inşaatında çökme meydana gelmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Mimar Sinan Mahallesi Kalealtı TOKİ mevkisinde bir cami inşaatının kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Yaralanan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.