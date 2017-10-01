Çankırı'da özel harekat polislerinin bulunduğu M.S. kontrolündeki otomobil, merkez köyleri bağlayan grup yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. İHA'nın haberine göre; Kazada özel hareket polisleri sürücü M.S ile M.A, O.G ve O.G yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman Gürbüz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel harekat polislerinin Kırovacık köyünde düğüne katıldıkları, düğün sonrası Ankara'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza