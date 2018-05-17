Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Birol Altuntaş ile ağabeyleri 34 yaşındaki Erol Altuntaş ve 38 yaşındaki Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi 24 yaşındaki Şenol Altuntaş ağır yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, bugün sabah saatlerinde Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane'den İstanbul yönüne giden Birol Altuntaş yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin cenazeleri ise Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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