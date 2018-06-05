Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda tarihi seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı olmuştu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırmıştı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti.

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alıyor.

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlandı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı ve yeni yönetiminin mazbata törenini canlı olarak aktarmaktayız...

Ali Koç'un stada girmesiyle birlikte taraftarlardan büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarın yoğun desteği sonrasında Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, konuşmasını yarıda bıraktı ve bir süre bekledi. Küçük, "Allah'ın yardımıyla çok başarılı bir kongre yaşadık. Buradan hareketle tüm camiamıza, siz taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 5, 2018

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

ASİL ÜYELER

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

YEDEK ÜYELER

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

TARAFTARDAN SEVGİ SELİ!

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren stadın çevresinde bekleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadı'nın önünde toplandı. Taraftarlar, Ali Koç'u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan Ali Koç, Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi. Taraftarlara burada kısa bir konuşma yapan Ali Koç, tezahüratlara eşlik etti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 5, 2018

Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, "Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım." açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ SEÇİLDİ, HİSSELER YÜKSELDİ!

enerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri haftaya yüzde 7,59 artışla başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL'yi görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 8,5 artışla 42,75 TL seviyesinde dengelendi.Analistler, Ali Koç'un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48,12 TL'ye kadar yükseldiğini ve haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,51 değer kazancıyla 39,50 liradan tamamladığını söyledi.

Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç'un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.