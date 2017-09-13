Canlı bomba eğitimi almış DEAŞ'lı terörist Gaziantep'te yakalandı

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve eylem yapması muhtemel örgüt mensuplarının tespiti ile deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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