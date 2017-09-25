CANLI | Dünyanın gözü Kuzey Irak'ta! Barzani oyunu kullandı...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Irak merkezi yönetimi ve komşular Türkiye ve İran'ın tüm itirazlarına rağmen bağımsızlık referandumu için sandıklar kuruldu.

Dünyanın gözünü çevirdiği referandum için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Referandum öncesinde Bağdat yönetiminden sınır kapıları ve havaalanlarını devretmesini isterken, İran IKBY ile olan sınırlarını kapattı.

Türkiye ise IKBY'ye yönelik seyahat uyarısı yayınlarken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Habur sınır kapısında askeri hareketlilik yaşanıyor.

İşte anbean bölgeden gelen haberler...

10.10 - Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Türk Hava Yolları’nın gece 00:10’da yapılması planlanan Gaziantep-Erbil seferi yolcu yetersizliğinden dolayı iptal edildi. Bunun dışında İstanbul Erbil seferlerinde herhangi bir aksamanın olmadığı belirtildi

09.50 - Başbakan Yıldırım, 25 Eylül 11.00'de Habertürk TV, TRT Haber, A Haber, NTV, CNN Türk ve ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Yıldırım'ın gündeminin IKBY'deki referandum olması bekleniyor.

09.00 - Habur Sınır Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Gümrük Bakanı Tüfenkci, Irak'tan Türkiye'ye geçenlere sıkı kontroller yapıldığını duyurdu.

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci: Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık.

08.32 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Selahaddin kentinde oyunu kullandı.

08.12 - Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne seyahat uyarısının genişletildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür

Oylamanın başlamasının ardından Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: IKBY'NİN REFERANDUMUNU TANIMIYORUZ