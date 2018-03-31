Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulunuyor...

''Galatasaray'ın 36. başkanı olarak sizlere hizmet ettim. Bunun gururunu yaşıyorum. 2015 Mayıs ayında seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturup çalışmaya başladık. 2015'te 43 futbolculu, 78 milyon Euro maaşı olan bir kadro devraldık. Uzun süre hizmet ettiği için bu kadronun bir yorgunluğu vardı. Bu kadronun yenilenmesi için 2 yıl çalıştık. Mali yönden kulübe rahatsızlık veren bir kadroydu. 2,5 yılda 66 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptık. 72 milyon Euro'luk futbolcu transferi yaptık. Yani 6 milyon Euro farkla bu takımı kurduk. Hepimizin keyifle izlediği, şampiyonluğa koşan ve şu anda lider durumda bulunan kadroyu kurduk. Mayıs'ta inşallah şampiyonuz. Şu anda lider durumdayız. Yarın ki Trabzonspor maçında da galibiyeti alan taraf biz olacağız. Riva ve Florya için bana bu genel kurul destek verdi. Bu projelerle Galatasaray'a en iyi hizmeti yaptığımı düşünüyorum. Hala bunun gururunu taşıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bilgi kirliliği belki çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Ben hep söyledim, bugün de söylüyorum; bizim Riva'dan beklediğimiz para bir çok kişinin telaffuz ettiği gibi 300-500 milyon lira değil, en asgari değer 762 milyon lira, bu değer 1 milyarın üzerine çıkacak. Riva ve Florya projelerinde detaya girmemizin sebebi şu. Biz ilk tarihten itibaren 508 milyon TL'lik bir temlik aldık. Biz o zaman bu paranın nakit olarak Galatasaray'ın kasasına girmesini istedik.''

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