Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Ligin son haftasındayız. Ligi kontrol etme şansını kaybettik. Son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz.

Beşiktaş'ın son durumuna bakarsak yeni stattan sonra puan ortalaması çok arttı. Galatasaray da keza öyle. Trabzonspor'da da durum aynı. Takımları büyük yapan her zaman taraftar desteğidir.

Fenerbahçe stadını diğer takımlardan daha önce yaptı. Bu konuda avantaj sağladı. İç sahadaki puan ortalamasını 2'den, 2.5'a kadar çıkardı. İçeride geçen sezon 21 puan kaybı, bu sezon da 14 puan kaybı var. Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarının o bütünlüğü sağladığını söylemek çok mümkün değil. Bunun da sebebi iç sahadaki puan kayıplarıydı. Seçim atmosferine erken girmek de taraftarı olumsuz etkiledi.

Deplasmanda hemen hemen içerideki kadar puan almışız. Eksik olan oyuncu tiplemelerimiz var. Ya da varolanlardan ne kadar faydalanabildik, bunların ikisi iç içe etkenler. Fenerbahçe son 2 yıldır hep savunma yapan takım olarak gösteriliyordu. Antrenörlere de savunmacı teknik direktör olarak bakılıyordu. Fenerbahçe iyi oynamıyor, 'Fenerbahçe zevk vermiyor' deniliyordu. 'Josef'le Topal oynar mı?' kilitleşmiş bir düşünce haline geldi.

Josef'le Topal'ı aslında simgesel olarak kullanıyorum. Takımı biraz daha sertleştirmeye çalıştık. Güzel oyun, iyi oyun vb. şeyleri doğru oyuna çevirmeye çalıştık ve oyunculardan bu talebimize karşılık geldi. Onun ardından 54 gol atıp, 19 gol yedik.

En büyük özelliklerimden bir tanesi davranış bütünlüğü ile olaylara yaklaşıyor olmam. Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor maçında 1. dakikada direkt Oğuz Kağan'a sarı kart gösterdi. Akhisarspor maçında Cüneyt Çakır da hata yaptı ama bunlar normal hatalardı. Maçtan sonra kendisini gidip tebrik ettim. Bzim ülkede laf bükücüler çoktur. Hiçbir hakem bükülmesin. Ben çalışmaktan yanayım. Çok çalışarak rakiplerimizi alt edebileceğimizi düşünen birisiyim.

Beşiktaş ile kasıtlı bir problemimiz yok. Bu tamamen tesadüf. Ancak bunu başlatanın ben olmadığını söyleyebilirim. Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe'nin sürekli Beşiktaş'ı hakem hatalarıyla yendiğini söylemesi, 3 gün sonra hala aynı şeyleri söylemesi böyle yaptı. Beşiktaş o gün hakem hataları yüzünden yenilmedi. Beşiktaş Başkanı bunu 3 gün üst üste yapınca ben de bir şey söylemek zorunda kaldım. Beşiktaş maçından sonra Akhisar maçının hakeminde büyük bir baskı oldu ve berbat bir yönetim oldu.

'Taç hırsızlığı' sözümün eleştirilmesi büyük bir düşüklük. Ben 'Taç hırsızlığı' derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Hiçbir hakem hiçbir yerde bükülmesin.

O günden sonra Şenol Hoca'yla hiç konuşmadık, ama Şenol Hoca'yla derdim yok. Benim intikamcı bir yapım yok. Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Beşiktaş maçında yaşamış olduğum haksızlığı dile getirdim. Galatasaray maçının ardından daha sertlerini söyledim. Beraberlik bizim işimize yaramadı, Galatasaray'ın işine yaradı. Galatasaray maçının berabere bitmesini en çok hakem istedi. O gün ne dediysem, aynı fikirdeyim.

Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Kendimizi toplamamız için bir duvara çarpmamız gerekiyor.

Karabükspor maçı 7-0 bitti. Maç sonu Şansal ağabey ve Tuncay Şanlı karşılaşmayı yorumluyorlar. Son 9 maçın 8 tanesini kazanmış bir takım, bir tane Galatasaray maçı berabere bitmiş. Maç sonu yine Valbuena üzeirnden başladı. 'Valbuena'nın yerinde olsam oyuna girmezdim' dedi. Yayıncı kuruluşta 2 tane genç futbol adamı, çıkıp verdikleri mesaj son derece olumsuz. Bir kere müthiş bir 'ben' egosu, müthiş bir suçlama... Zihinler o kadar kirli ve kötü ki... Bu ülkede kötü prim yapıyor.

Fenerbahçe, bence içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Bu çok net. Bunu yapanlar da kaos yaratmaktan zevk alanlar. Başka bir açıklaması yok.

Alex de Souza en çok benim dönemimde oynamış...

Valbuena'nın da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena'yı da ben burada yüksek randımanla kullandım. Yıldız oyuncu, yeteneklerini takıma uygun şekilde veren, takıma katkı sağlayan, takımı yükselten oyuncudur.

Fenerbahçe'yle sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor. 2-3 gün içinde Fenerbahçe için doğru ne olur diye bir değerlendirme yapacağımı söyleyebilirim.

Galatasaray becerisi, tecrübesi yüksek bir takım. Galatasaray'ın maç kaybettiği yerde, Başakşehir kazanırsa Başakşehir şampiyon olacak. Umutlu olmamızı ne arttırıyor diye sorarsanız, Galatasaray'ın deplasmandaki sıkıntıları biraz daha fazla. 1 gol attığı maçlarda kazanma ihtimali daha düşüyor. Eldeki verilere göre son maçı da olsa, deplasmanlarda sıkıntı yaşayan bir takım. Eldeki verilere göre en az 2 gol atması gerekiyor. Bunların olabilme ihtimali olduğu kadar olamama ihtimali de olduğu için Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Maçlara en tecrübeli hakemleri vermişler. Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Denizli, Trabzonspor, Galatasaray. Galatasaray'ın son haftalarda kaybetme hali yok, bu bir beceri. Biz onu yapamadık. Son maçın atmosferi çok daha başka olacak. Galatasaray ne kadar becerikli olsa da bu bir gün olacak.

Galatasaray'dan 3 puan geride değil de önde olsaydık herkes zil takıp oynardı. Son 9 maçın 8'ini kazanmış bir takım için hala aynı şeyler konuşuluyorsa bunda bir art niyet vardır. Yüzlerce hata yaptım, yüzlerce de yapacağım. Bu işe başlarken kendime koyduğum en büyük kriterdir. Bir sorun görürsem bunu oyuncunun yüzüne söylerim. Futbolcuyken defalarca boş kaleye gol kaçırdım. Teknik direktörken gol kaçıran bir oyuncuya neden kaçırdın demem. Yapabilenler ile devam ederim, yapamayan ile etmem. Hiçbir futbolcunun meslek hayatına zarar vermem. Kasıtlı olarak bir oyuncuyu oynatmamam mümkün değildir. İnsanlara diyorum ki rakamlara gidin bir bakın. Başka bir şey diyemiyorum.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki gerginlik Galatasaray'a avantaj sağlamış olabilir.

Galatasaray, kendisi de 18 sene önce UEFA kupasını alabileceğini düşünmüyordur. Bir daha bir Türk takımının Avrupa Ligi kupasını ne zaman alabileceğini bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bu durumu biraz daha olağan hale getirmek zorunluluğumuz var. Bu kadar ilginin olduğu ve mali olanakların olduğu sektörde bunun daha ön görülebilir olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki sezon bir Türk takımının finale çıkabileceğini bilmemekle beraber Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'dan birisini orada görebiliriz.

Fenerbahçe standardıyla Vardar standardını yan yana getirdiğimizde her türlü geçmen lazım. Kaza bu. Başka bir açıklaması olamaz. Forvetin olmaması gibi bir sürü şey söylenebilir ama kabul edilebilir bir kaza değildi. Ligdeki 11 haftalık dağınıklığa neden olan, takımı, beni ve taraftarları düşüren bir kazaydı bu.

Türkiye Kupası'nı yitirdik. Çeşitli darbeler yediğimiz bir sezonda kupayı kazanamamak kötü oldu. Kupayla ligi tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olurdu.

Eljif Elmas henüz 18 yaşında. Fenerbahçe'nin geleceğinde rol alabilecek bir oyuncu, ama henüz çok erken. 2 yıl sonra 20 yaşında olacak ve oynama ihtimali var gibi gözüküyor. Oğuz Kağan için de aynısını söyleyebilirim. Birkaç maç olmayınca gözden çıkartılmış gibi gösteriliyor. Ben onları Fenerbahçe'nin içine nasıl yerleştirebilirim diye düşünüyorum.

Şenol Hoca olayında ben gördüğümü söylüyorum. Hoca yere düşünce ilk ben koştum. Sonra hoca içeri gitti. Bu konuyu burada bitireceğim. Ben Beşiktaş sahaya çıkar diye düşündüm. Biz olsaydık da öyle düşünürdüm. Tarihsel geçmişine bakarak yaptığım bir açıklama. Biz öyle bir durumda çekilmezdik. Çekilmemek lazım."

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