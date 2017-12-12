Canlı hücrelerden yapılan dövme!

Massachussets Teknoloji Enstitüsü’ndeki ( MIT) araştırmacılar, genetik olarak programlanmış canlı hücrelerden yapılan, kalıcı olmayan dövme icat etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre canlı bakterileri içeren bir karışımın basılmasıyla yapılan ağaç şeklindeki bu dövme, bölümlere ayrılıyor.

Özel bileşiklerle etkileşim halindeyken floresan etkisi gösteren canlı dövme, kendiliğinden ışık yayıyor. Bu dövme yamasının altında kalan deriye kimyasal maddeler konulduğunda, ağaç biçimli dövmenin ilgili bölmesi ışık vermeye başlıyor.