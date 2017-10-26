Lucescu: ''Valverde'ye 'Arda'yı satacağız' demişler''

Mircea Lucescu, TRT Spor'da soruları yanıtlıyor...
''DURSUN ÖZBEK İLE BÜKREŞ'TE GÖRÜŞTÜM VE...''
''Dursun Özbek ile Bükreş'te görüştüm. Bana Tudor'un üstünde görev verdi ama ben sahada olmak istedim.''
''VALVERDE'YE 'ARDA'YI SATACAĞIZ' DEMİŞLER''
''Biz, Arda yüzünden Dünya Kupası'ndan olmadık. Zor günler geçirdi. Arsenal'a, Galatasaray'a veya Monaco'ya gidecekti ama olmadı. Valverde göreve geldiğinde Barcelona yönetimi, kendisine Arda'yı satacaklarını söylemiş. Arda Türk futboluna büyük şeyler katmış bir oyuncu. Milli takıma dönmesi için ayağına giderim ve bundan üzüntü duymam. Barcelona hocası Valverde ile konuştum. Arda'yı biraz antrenmanda fazla kullanmasını istedim. Yardım etmesini istedim.''
''TÜRKİYE'DEKİ STADYUMLAR AVRUPA'DA YOK''
''14 yıl önceki halime göre akıllandım. Bu zaman zarfında Türk futbolunu yakından izledim. Fatih Terim'in kurduğu genç kadro çok iyiydi. Cengiz, Hakan... Maalesef bu oyuncular başka takımlara gitti ve oynayamadı. Türkiye'nin statları Avrupa'da yok, burada inanılmaz iyi statlar var. Şimdi artık akademilere, altyapıya önem vermemiz lazım. Avrupa'da en çok yabancı oynatan ikinci ülke Türkiye. Ülkede yetişmiş oyunculara bakınca ise Türkiye çok gerilerde.''
''FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIM'A GELİNCE KENDİ KULÜPLERİNİ KONUŞUYORLAR''
''Futbolcular, kulüplerinden milli takıma geliyorlar, 3-4 gün kendi kulüplerini konuşuyorlar. 2. maça bu kalmıyor ve iyi oynuyoruz. İzlanda maçında Türk futbolunun karakteristik özelliklerini kullanmak istedim. Teknik, sürat... Ama affedilemez hatalar yaptık.
''YABANCI KURALI DEĞİŞMESİN AMA...''
''Yabancı oyuncuları Türkiye'ye getirerek iyi bir şey yapıldı. Genç Türk oyuncular, onlardan çok şey öğrenebilir. Ancak yabancı futbolcular, gençlere engel olmamalı. Engel oluyorlar demiyorum ama gençlere yardımcı olmamız lazım. 14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 de Türk var. Ancak %50-%50 olan bu oranı güzel kullanmak gerek. Yabancı kuralının değişmesine gerek yok. Kulüpler çok para harcadı ama başka bir çözüm bulunabilir''
''ENES ÜNAL'A VILLARREAL'DEN GİTMESİNİ ÖNERDİM''
''Emre Mor'un menajeri ile ilgili konuya ben dahil olmadım. Bana sorduklarında 'Inter'e git' dedim. Interli yöneticilerle konuştum. Enes Ünal, bugün beni aradı. Levante onu 7 maçlığına istemiş. Villarreal'de önünde 2 isim var. Ben de gitmesini önerdim.''
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