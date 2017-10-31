Şenol Güneş, Caner Erkin'i kadroya almadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın oynanacak olan Monaco maçı öncesi basın toplantısı düzenledi:

"Grupta en iyi oyuncuları olan takımla oynayacağız. Onlar bizi, biz onları tanıyoruz. Zorlukları aşacak gücümüz olduğunu biliyorum. En kötü ihtimalle beraberlik almak istiyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol adına doğruları yapacağız. Rakibi de düşünerek kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Önce 3 puan olmazsa 1 puan istiyoruz. Rakibi de düşünerek kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Önce 3 puan olmazsa 1 puan istiyoruz."

3 İSİM KADRODA YOK

"Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin bu maçta kadroda olmayacaklar. Caner'in bir sakatlığı yok. Burada kararları ben veriyorum."

"Kapalı gişe deyimi sinema içindir, sessizlik olur. Yarın burada çok gürültü olacağına inanıyorum. Yarın rakibin bize karşı dinamik oynayacağını düşünüyorum. Böyle olmazsa bizim işimize gelir tabii. Her maça ciddi çıkıyoruz. Yarın da rutin işimizi yaparak kazanmak isteyeceğiz. Bizde değişen bir şey olmayacak."