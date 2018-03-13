Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

İşte Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma'nın düzenlediği ortak basın toplantısından satır başları...

''PEPE, VIDA VE TOSIC YARIN KADRODA OLMAYACAK''

''Orada aldığımız kötü skor, ikinci maç için iddiamızı ve hevesimizi bir alt seviyeye düşürdü. İlk maçtan bağımsız bir oyun olacak. Tabii ki her zaman iddiamız turu geçmek, iyi skorlar almak ama orada gelen bir kırmızı kart ilk yarının son dakikasında yenilen bir gol... Skor bize yakışmadı. Pepe, Vida yok, Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal olarak eksiklik var. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Beşiktaş'a inanan ve güvenen taraftarlara kendi sahamızda mücadelemizi göstermek istiyoruz. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkaracağız. Talisca için önemli olan milli takımında yeteneğini ve karakterini göstermesi. İnşallah bu form grafiğini hem milli takım, hem de ligde gösterir ve Dünya Kupası'na gider. İlk maçta biraz daha savunmayla kontraya çıkmayı düşünüyorduk ama yediğimiz kırmızı kart ve golle oyun koptu. Bu maçta öyle olsun istemiyoruz. Şenol Güneş: "Tosic'in ön adalesinde problem var. Caner ve Adriano'da da var. Durumlarına bakacağız ancak söylediğim gibi Pepe, Vida ve Tosic kesin olmayacak. İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor ama yarın için hiç skora bakmadan kazanmaya çalışacağız. Kazanamadık, berabere kaldık veya yenildik ama iyi futbol oynadıysak da bu bizim için yeterli olur.''

QUARESMA: ''RÖVANŞ ZOR OLACAK AMA TADINI ÇIKARACAĞIZ''

Şenol Güneş'in basın toplantısından önce konuşan Ricardo Quaresma, ''Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Talisca mutlu oldu milli takıma çağrıldığı için. Genç ve yetenekli bir oyuncu, önünde parlak bir geleceği var.'' ifadelerini kullandı.