Öne Çıkanlar
Avrupa Ligi
Futbol

Canlı Skor - Avrupa Ligi'nde maç sonuçları

CANLI | Avrupa Ligi'nde gece başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında gecenin ilk etabı başladı. Avrupa Ligi'nde gecenin maçlarını HTSPOR ARENA (canlı anlatım) ve canlı skor sayfamızdan takip edebilirsiniz...

23 Kasım 2017 Perşembe, 21:15:32 | Güncelleme:

HTSPOR CANLI SKOR!.. MAÇLARI CANLI TAKİP EDİN!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. hafta heyecanı başladı.

F GRUBU
Lokomotiv Moskova: 1 - Kopenhag: 0 

G GRUBU
Viktoria Plzen: 0 - FCSB: 0 
Lugano: 0 - Hapoel Beer Sheva: 0 

H GRUBU
BATE: 0 - Kızılyıldız: 0
Köln: 0 - Arsenal: 0 

I GRUBU
Salzburg: 0 - Vitoria Guimaraes: 0 
Konyaspor: 0 - Marsilya: 0 

J GRUBU
Athletic Bilbao: 0 - Hertha Berlin: 0 
Östersunds: 0 - Zorya: 0 

K GRUBU
Nice: 1 - Zulte: 0 
Lazio: 0 - Vitesse: 1 

L GRUBU
Rosenborg: 0 - Real Sociedad: 0 
Zenit: 1 - Vardar: 0 

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÜNÜN MAÇLARINI HTSPOR ARENA'DAN TAKİP EDİN!

DİĞER MAÇLAR

23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag

23.05 Partizan - Young Boys

23.05 Skenderbeu - Dinamo Kiev

23.05 Braga - Hoffenheim

23.05 Ludogorets - Medipol Başakşehir

23.05 AEK - Rijeka

23.05 Milan - Austria Wien

23.05 Everton - Atalanta

23.05 Olympique Lyon - Apollon

23.05 Sheriff - Zlin

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu