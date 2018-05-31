Sondaj gemisi Akdeniz'e iniyor! İsmi belli oldu

"Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni" Dilovası Beldeport Limanı'nda düzenlendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;
"Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz, 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız, tarihi bir gün olarak kayda geçiyor. Tıpkı hepinizin malumu nükleer de olduğu gibi, bugün bu alanda da önemli bir hayali ete kemiğe büründürdüğümüz, tarihi birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi AK Parti olarak mutluyuz. Biz ilk günden beri bu alanda bizi cesaretleriyle bu nokta destek olmasıyla bu başarılı adımları atmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sondaj operasyonlarının yönetimi de ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütülecek.
SONDAJ GEMİSİNİN ADI "FATİH"
"Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin. Milli enerji ve maden politikasını açıklarken, çok daha aktif olacağımız ilan etmiştik. Geçtiğimiz hafta Hakkari Çukurca'daydık. Sınırın hemen sıfır noktasında yeni bir süreci başlattık. İlk kulemiz faaliyete geçti, Hakkari Şemdinli'den uçakla ve gravite veri toplama ile birlikte sadece onunla kalmayacağız, tüm süreci daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz"
"TÜRKİYE HEDEFLERİ BÜYÜK OLAN BİR ÜLKE"
"Büyük hedeflere yürürken, dünyanın tüm bu tür alanlarında en son teknolojiyi, en modern teknikleri kullanacağımız ifade ettik, bugün kullanılan kullanılan tüm ekipmanları yerli olarak imal edeceğiz. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Tarihinden aldığı bir miras var. Bizim tarihimizde hangi alanda mücadele ediyorsak, şampiyonluğa oynamışızdır"
BAKAN ALBAYRAK'TAN 2. GEMİ MÜJDESİ
2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz. Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız
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