CANLI | Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta konuşuyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, NTV SPOR yayınında açıklamalarda bulunuyor.

''FATİH TERİM İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK''

''Birçok teknik adamla görüştük ve en sonunda Rıza Çalımbay konusunda karar kıldık. Bu süreçte yazıldığı gibi Fatih Terim'le hiç görüşmedik. Herhangi bir temasımız olmadı.''

''RAKİP OYUNCU RODALLEGA'YA 'ZENCİ' DEDİ''

''Hugo Rodallega, rakip oyuncunun kendisine zenci diye hakaret ettiğini söyledi. Ben sadece oyuncumla konuştum bu konuda. Böyle bir şey gerçekten varsa ırkçılığın dünyada yeri olmadığını düşünüyorum.''

''BİZ TRABZONSPOR İÇİN ÖLÜRÜZ''

''Biz Trabzonspor için ölürüz, biz Trabzon için feda olmaya hazırız.Canı sıkılan çok oyuncu var, bunu biliyorum. Forma adaletsizliğinden dolayı takım içinde müthiş bir mutsuzluk oldu.''

''SERDAR TAŞÇI'YI İSTEDİK AMA ALAMADIK''

"Bizim mutlaka ateşleyici unsura ihtiyacımız var. Hem çok çalışmalı, hem de bunu fırsat olarak görmeliyiz. Geçen sezon son maçta, küme düşen takım bizim maçta belli oldu. O maçta elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen kaybettik. Transfer planlamamızda 4-5 oyuncu vardı, sadece Serdar Taşçı'yı alamadık. Orada da Spartak Moskova satmak istemedi.''

''TAKIMA NE OLDU BİLMİYORUM''

''Takıma ne oldu? Bu soruya ne ben tek başıma cevap verebiliyorum, ne de teknik kadro. Gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Alanya maçında 3-0'a kadar son yılların en iyi oyununu oynadık. 45. dakikada tarifi mümkün olmayan bir gol yedik. 2. devrede de maç 4-3'e gitti. Ersun Hoca '50 yılda 1 olur' demişti, gerçekten de öyle. Bir sorun olduğu kesindi. Beşiktaş maçını kazanabilirdik. Son 5 dakikada 1-2 gol atabilirdik. O maçla birlikte 'Takım tekrar rayına oturdu' görüntüsü oldu. Akhisar maçı sırasında uçaktaydım. 3-0'ı görünce tableti kapattım. O hafta bizim için çok kötü geçti. Takımda herkesin aktif ve motive tutulması gerekirken bunun yapılamadığını, kenetlenmede büyük sıkıntı olduğunu görmüş olduk.''

''ARTIK TAKATİMİZ KALMADI''

''Olayın arka planı bence biraz karışık. Oradan epey bir yara aldık gibi görünüyor. 2 gün önce tüm oyuncularla toplantı yaptım. Gördüğüm şey, 'Bu takımda artık olamayacağım' diyen, bırakan oyuncular var. Boşluk kapamaktan çok yoruldum. Boşluk üstüne boşluk... Boşluğu kapatıyosunuz, bu sefer diğer tarafta boşluk oluyor. Çok şeyle uğraşmaktan takatimiz kalmadığı anlar oldu ama dirayetli bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.''

''2009/10'DAN BERİ KUPA ALAMADIK''

''Evet kötüyüz. Ancak Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarına bakınca neler yapabileceğimizi görüyoruz. Paramparçaysanız bedelini ödeyeceksiniz. Bedelini günün sonunda kulüp ödüyor. Bazen içinden çıkması 5 seneyi alıyor. 2009/10'dan bu yana yaklaşık 8 senedir kupa almadık. Bu sezon en azından Türkiye Kupası'nı almamız lazım. Başkanın değil Trabzonspor etrafında kenetlenip Trabzonspor'un bu sezon Türkiye Kupası'nı almasına yardım etmeliyiz.''

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

Muharrem Usta

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