ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Diyarbakır Atatürk Stadı
SAAT: 20.30
HAKEMLER: Cüneyt Çakır - Bahattin Duran - Tarık Ongun
YAYIN: ATV
FENERBAHÇE: FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü geldi çattı. Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı eleyip adını final turuna yazdıran Akhisarspor, Diyarbakır Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacaklar.
FENERBAHÇE 5. TURDAN, AKHİSARSPOR 4. TURDAN KUPAYA KATILDI
Aykut Kocaman'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi.
BEŞİKTAŞ'I DEVİREN FENERBAHÇE, GALATASARAY'I DEVİREN AKHİSARSPOR'A KARŞI
Fenerbahçe'nin kupada yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulamayacak bir seriye sahne oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahasına avantajlı gitmeyi başardı.
Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması ise çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.
FENERBAHÇE SON MAÇINI 3-0 HÜKMEN KAZANDI
İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken saha olayları nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanması kararı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. 3 Mayıs'ta kaldığı yerden oynanacak maç, siyah-beyazlı ekip sahaya çıkmadığı için iptal edildi. Bunun üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin lehine 3-0 hükmen sonuçlandırdı. Fenerbahçe, bu kararla kupada hiç maç kaybetmeden finale adını yazdırmış oldu.
AKHİSARSPOR, FİNAL YOLUNDA KAYSERİSPOR VE GALATASARAY'I ELEDİ
Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.
Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.
FENERBAHÇE İLE AKHİSARSPOR'UN İLK FİNAL MAÇI
Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek.
FENERBAHÇE'NİN TÜM İSİMLERİ KUPA GOLCÜSÜ
Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 futbolcusuyla gol buldu. Sarı-lacivertliler finale gelene kadar 22 gol atarken, üçer gol kaydeden Jose Fernandao, Alper Potuk ve Roberto Soldado en çok gol sevinci yaşayan isimler olarak dikkati çekti. Bu 3 ismin 9 gol attığı sarı-lacivertli ekipte, Aatıf Chahechouhe 2 golle takıma katkı sağladı.
Fenerbahçe'de kupada gol atan diğer isimler ise birer kez ağları havalandıran Mathieu Valbuena, Vincent Janssen, Hasan Ali Kaldırım, Ahmethan Köse, Guiliano, Samed Karakoç, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı oldu. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen galibiyet dolayısıyla yazılmıştı.
KUPADA FENERBAHÇE YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.
FENERBAHÇE'NİN 17. FİNALİ
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak. Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti. Kupa tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'la oynayan ve iki maçı da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son finalini yine sarı-kırmızılı ekiple 2015-2016 sezonunda oynamış ve 1-0 yenilmişti.
6 KEZ KUPAYI KAZANDI
Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM: FENERBAHÇE
Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp bunlardan sadece 6'sında kupayı aldı. Sarı-lacivertliler, kaybettiği 10 final karşılaşmasıyla en fazla final kaybeden takım oldu. Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
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