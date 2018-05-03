CANLI YAYIN | Atletico Madrid - Arsenal

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Wanda Metropolitano
SAAT: 22.05
HAKEM: Gianluca Rocchi
YAYIN: TRT Spor
ATLETICO MADRID: Oblak, Godin, Partey, Koke, Griezmann, Saul, Gabi, Diego Costa, Lucas, Vitolo, Gimenez
YEDEKLER: Werner, Filipe Luis, Torres, Correa, Savic, Gameiro, Olabe
TD: Diego Simeone
ARSENAL: Ospina, Koscielny, Ramsey, Lacazetet, Wilshere, Özil, Monreal, Mustafi, Welbeck, Bellerin, Xhaka
YEDEKLER: Cech, Iwobi, Chambers, Niles, Kolasinac, Nketiah, Mkhitaryan
TD: Arsene Wenger
AVANTAJ ATLETICO'DA!
Yarı final etabının ilk maçında Arsenal ile Atletico Madrid, 1-1 berabere kalmıştı. Arsenal'in golünü Alexandre Lacazette, Atletico Madrid'in golünü ise Antoine Griezmann atmıştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında kırmızı kart gören Atletico Madrid oyuncusu Sime Vrsaljko, takımının 80 dakika 10 kişi oynamasına sebep olmuştu.
MAÇIN HAKEMİ İTALYAN GIANLUCA ROCCHI
Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak. Rocchi'nin yardımcılıklarını; Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Gianluca Rocchi, İtalya Serie A'da bu sezon 15 maç yönetti. 15 maçta 6 kere kırmızı kartına başvurdu, 7 kere beyaz noktayı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise Tottenham'ın Dortmund'u 3-1 yendiği ve Manchester United'ın CSKA Moskova'yı 2-1 yendiği grup maçlarında düdük çaldı.
2013-14 sezonuna girerken, Fenerbahçe ile Arsenal'in İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi eleme maçını da yönetmiş, Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Arsenal bu maçın ardından finale kalırsa, Avrupa kupaları tarihinde bunu altıncı kez, Arsene Wenger yönetiminde ise üçüncü kez başarmış olacak. Topçular, Wenger yönetiminde çıktıkları 2000 UEFA Kupası finalini ve 2006 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmişlerdi.
ARSENAL'İN İSPANYOL TAKIMLARINA KARŞI ŞANSI TUTMUYOR
Arsenal, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına karşı deplasmanda altı maçtır kazanamıyor. Deplasmanda en son Şubat 2006'da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenmişlerdi. Arsenal, bundan önce iki kez bir Avrupa kupası yarı final maçının ilk ayağında berabere kalmış, ikisinde de finale çıkan taraf olmuştu. Arsenal, Mayıs ayında oynadığı altı Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabildi. Arsenal son olarak 1994 Kupa Galipleri Kupası'nda Parma'yı yenmişlerdi.
ATLETICO FİNALE ÇIKARSA TARİHE GEÇECEK
Avrupa kupalarında yarı final maçlarının ilkinde deplasmandan beraberlikle dönen son beş takımın tamamı finale çıkmayı başardı. Bu beş takımın ikisi Avrupa Ligi'nde yer alıyordu. Atletico bu maçın ardından finale çıkarsa, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez finale kalacak ve turnuva tarihinde bunu en fazla başaran iki takımdan biri olacak.
BİR TARAFTA GRIEZMANN DİĞER TARAFTA LACAZETTE
Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı son 13 maçta 13 gole katkıda bulundu. Antoine Griezmann, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son beş maçta üç gol attı.
TUR HESAPLARI!
Atletico Madrid'in finale çıkması için 0-0 beraberlik ve her türlü galibiyet yeterli olacak. Madrid'deki maç da 1-1 berabere biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. 2-2, 3-3 gibi karşılıklı ikişer veya daha fazla gollü beraberliklerde ise turu Arsenal geçecek.
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