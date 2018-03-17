Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi tüm gelişmeler HTSPOR.COM'da...

16:02 Mücadele öncesi konuk takım taraftarları Ülker Stadı'nda geldi. Taraftarlar sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

15:20 Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 26 . haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için Türk Telekom Arena önünde toplanarak emniyet güçleri eşliğinde otobüslerle Ülker Stadı'na doğru yola çıktı

14:45 Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı.

Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmayı Ülker Stadı'nda izleyecek Galatasaray taraftarına büyük bir sürpriz hazırladı. Galatasaray taraftarına, Fenerbahçe marşları dinletmek ve seslerini bastırmak içi hazırlık yapan sarı-lacivertli yönetim misafir tribününün hemen önüne dev hoparlör sistemi kurdu.

Fenerbahçeli taraftarların, Galatasaray maçı için bir koreografi hazırladıkları ortaya çıktı. İşte o koreografi:

--------

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha tarihi bir derbiye çıkıyorlar, hem de ne derbi! Saat 19.00’da Ülker Stadı’nda Bülent Yıldırım’ın düdüğüyle başlayacak 90 dakika her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajını 19 yıldır sürdüren ve ezeli rakibine hiç yenilmeyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında tutunabilmek için mutlak puana ihtiyacı var.

Alacağı bir yenilgi Kanarya’nın zirveye bir anlamda havlu atması anlamına geliyor. Beraberlik ise umutları önümüzdeki haftalara bırakır. Benzer durum Galatasaray için de geçerli. Cimbom, M.Başakşehir ve Beşiktaş’ın nefesini ensesinde hissediyor. Bunun için de Fenerbahçe’yi bu kez yenip liderliğini koruma peşinde. Kısacası Ülker Stadı’nda saatler 19.00’u gösterdiğinde nefesler tutulacak ve zaman duracak.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

KANAL: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Garry Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Öyle veya böyle buraya kadar geldik. Ben inanıyorum ki bu hem yılın maçı hem de şampiyonluğa doğru yürüyüşümüzün dönüm sınavı AYKUT KOCAMAN

Ümit ederim Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak döneriz. Kazanamama psikolojisini falan çok fazla önemsemiyorum. FATİH TERİM

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 387. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 387. kez karşı karşıya geliyor. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Cimbom'u sırtlayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin üç forvetinden 15 gol daha fazla attı. 33 yaşındaki Fransız yıldız, ligde 24 maçta 25 gol atarken, Kanarya’nın üç golcüsü Janssen, Fernandao ve Soldado toplam 10 gol kaydetti.

LİGDE 122. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON GALİBİYET FATİH TERİM'LE

Galatasaray ezeli rakibini sahasında yendiği son maçta takımın başında Fatih Terim yer alıyordu. Terim’in Galatasaray’ı 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de oynanan maçta Hasan Şaş ve Marcio’nun golleriyle 2-1 kazanmıştı. Daha sonra Galatasaray, Terim yönetiminde Kadıköy’e geldiği 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Terim ile Kadıköy’de 6 Kasım 2002’de 6-0 tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, 12 Mayıs 2012’de ise deplasmanda Fenerbahçe’yle berabere kalarak Ülker Stadı’nda şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 21 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE İÇ SAHA SIKINTISI

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi. Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan Sarı-Lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy’deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenildi.

GALATASARAY 13 DAKİKA GALİP KALDI!

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de kazanamadığı son 18 lig maçında sadece 13 dakikayı skor olarak üstün geçirdi. Bu dönemdeki 18 maçta Kanarya 928 dakika galip oynadı, 679 dakikada ise skorda eşitlik hakim oldu. Cimbom deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı sadece iki maçta 5 ve 8 dakikalık skor üstünlüğü kurabildi.

25 YIL TEHLİKESİ

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı bugün yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Kanarya, ligde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-93 sezonunda kaybetti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında Trabzon’a ve Galatasaray’a yenilmişti.

DERBİDE İLK GOLE DİKKAT Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor. Rekabetteki son 49 lig maçında skor olarak öne geçen takım sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk golü yediği 8 müsabakayı da kazanamadı, Galatasaray ise skor olarak geriye düştüğü 8 maçtan 3'ünde galip geldi.

GALATASARAY 18 YILDIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 21 maçını kazanamadı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 21 resmi maçın 6'sında berabere kalıp 15'ini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0



AYKUT KOCAMAN MI FATİH TERİM Mİ?

Terim'in üstünlüğü var Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.

5 YIL SONRA...

Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip olacak... Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.

FENERBAHÇE'YLE 2 GALİBİYET

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Kocaman'ın takımı Terim'in takımı Skor 27 Eylül 2002 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 0-2 15 Mart 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 1-2 6 Aralık 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 3-1 7 Aralık 2011 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-3 17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-2 22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 2-1 12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 0-0 12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 2-3 16 Aralık 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-2 12 Mayıs 2013 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-1



GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 10 maçını da galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.



Galatasaray'ın ligde oynadığı son 10 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3



KOCAMAN'IN DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek... Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı. Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Maç Skor 24 Ekim 2010 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 18 Mart 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 7 Aralık 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-2 22 Nisan 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 12 Mayıs 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 16 Aralık 2012 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 12 Mayıs 2012 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 22 Ekim 2017 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0-0





KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

TERİM'İN DERBİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

SON GALİBİYETİ DE HEZİMETİ DE GÖRDÜ

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi. Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.