Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda bulunan Güney Kore ile Rusya, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Meksika, turnuvanın favorilerinden olan Almanya'yı ilk maçta Hirving Lozano'nun golüyle 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Meksika, ilk maç sonunda 3 puanla ikinci sırada bulunurken ilk maçında İsveç'e 1-0 kaybeden Güney Kore'nin puanı bulunmuyor. Öte yandan Meksika, Dünya Kupası'nda oynadığı son 18 maçın sadece ikisini kaybetti! Futbolseverlerin Güney Kore - Meksika maçından beklentileri bir hayli yüksek! Bol gollü başlayan günde ikinci ve üçüncü maçların da Belçika - Tunus mücadelesi gibi bol gollü geçmesi bekleniyor! Futbolseverler, Güney Kore - Meksika maçını izlemek saat ve kanal bilgilerini araştırmaya da başladı! Maç, 18:00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberimizde TRT 1'i canlı izlemek için link bulunuyor. Maçın dakika dakika canlı anlatımı ise HTSPOR ARENA'da olacak.

2018 DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! GÜNEY KORE - MEKSİKA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNEY KORE - MEKSİKA

GÜNEY KORE: Jo, Y Lee, MW Kim, YG Kim, Jang, Ju, Ki, JS Lee, Moon, Son, Hwang

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guardado, Gallardo, Vela, Chicharito, Lozano

GÜNEY KORE - MEKSİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SAAT: 18:00

HAKEM: Milorad Razic

YAYIN: TRT 1

STAT: Rostov Arena

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan ve PSV'de top koşturan genç yeteneği Hirving Lozano'nun attığı golle 2014'te Brezilyta'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya'yı devirerek büyük bir sürprize imza atan Meksika, ilk maçında İsveç maçında varlık gösteremeyen Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Meksika, Dünya Kupası finallerinde oynadığı son 18 maçta 9 galibiyet alırken sadece 2 iki kez yenildi. Meksika, bu 18 maçta rakipleriyle 7 kez berabere kaldı. Öte yandan Güney Kore ise Dünya Kupası'nda 7 maçtır rakiplerine diz çöktüremiyor. Asya temsilcisi, bu süreçte 2 beraberlik alırken sahadan 5 kez mağlup ayrıldı. Opta'ya göre son iki Dünya Kupası maçında gol atamayan Güney Kore, bu turnuvada hiç üst üste üç maçı boş geçmedi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

REKABETTE 13. RANDEVU

İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

TRT 4 K NASIL İZLENİR?

Kişilerin TRT tarafından yapılan 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekiyor. Diğer yandan bu imkanların hepsine sahip olan futbolseverler Türksat uydusu üzerinden, gereken frekans ayarını yaptığı durumunda TRT 4 K'yı izleyebilir.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.

TRT1 4K FREKANS AYARI

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

İLK MAÇ 1948'DE OYNANDI

İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı.

Güney Kore ve Meksika ikinci maçlar için ise tam 32 yıl bekledi. ABD'de 1980'de oynanan hazırlık maçını da Güney Kore 1-0 kazandı.

MEKSİKA'DAN 5 MAÇLIK SERİ!

Orta Amerika ekibi, Güney Kore karşısında ilk galibiyetini oynadıkları 3. maçta elde etti. Meksika 1981'de ülkesinde oynanan hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Bu maç Meksika'nın 5 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. Meksika, Güney Kore'yi sırasıyla, 2-1, 2-1, 4-2 ve 3-1 mağlup etti.

Güney Kore bu kötü seriye 1999'da oynanan Kore Kupası maçında 1-1'lik beraberlikle dur diyebildi.