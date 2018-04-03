CANLI YAYIN | Juventus - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecan başlıyor...
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... JUVENTUS-REAL MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Allianz
SAAT: 21.45
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: TRT 1
JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain
TD: Massimiliano Allegri
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo
TD: Zinedine Zidane
BİRİ PSG, DİĞERİ TOTTENHAM'I ELEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, son şampiyon Real Madrid'i Torino'da kendi evinde ağırlıyor. Turnuvanın son şampiyonu Real Madrid, Fransız devi Paris Saint-Germain'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta evinde rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid, ikinci maçta da 10 kişi kalan rakibini 2-1'lik skorla devirdi ve bir üst tura çıktı. Ev sahibi Juventus ise ilk maçta evinde Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçta zorlu Kuzey Londra deplasmanına giden Zebralar, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 20. MAÇ
İki takım Avrupa kupalarındaki 20. maçlarına çıkacak. Bundan önceki 19 maçta Real Madrid'in 9-8'lik üstünlüğü var. İki takım en son 2016/17 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Real Madrid sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Kupa 1'i 12. kez kazanmıştı. Real Madrid bu turnuvada 12 kez yarı final oynadı ve bu alandaki rekorun sahibi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Mayıs 2016'dan bu yana arka arkaya 23 maçtır gol atıyor. Ronaldo'nun Juve ağlarına gönderdiği yedi gol, İtalyan ekibinin bu turnuvada bir oyuncudan yediği en fazla gol. Başka hiçbir oyuncu Juventus'a dörtten fazla gol atamadı.
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