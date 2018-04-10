CANLI YAYIN | Manchester City - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Etihad Stadyumu
SAAT: 21.45
HAKEM: Mateu Lahoz
YAYIN: Tivibu Spor 2
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sane, Sterling, Bernardo, Jesus
YEDEKLER: Bravo, Aguero, Kompany, Foden, Gundogan, Zinchenko, Delph
TD: Pep Guardiola
LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Chamberlain, Mane, Salah, Firmino
YEDEKLER: Mignolet, Clyne, Moreno, Klavan, Solanke, Ings, Woodburn
TD: Jürgen Klopp
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City, Etihad Stadı'nda Liverpool'u konuk ediyor. İlk maçta Liverpool kendi sahasında Manchester City'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Anfield Road'ta oynanan müsabakaya oldukça etkili başlayan ev sahibi ekip, 12'nci dakikada sezonun flaş isimlerinden Mohamed Salah'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 20'nci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile farkı 2'ye çıkartan Liverpool, 31'inci dakikada Sadio Mane ile skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
İlk maçta rakibine Anfield Road'da 3-0 mağlup olan City'nin yarı final için şansı bir hayli azalsa da Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola tur için umutlu olduğunu açıkladı. İlk maçı Salah, Oxlade Chamberlain ve Mane'nin golleriyle 3-0 kazanan Liverpool, bu maçta 1 ve 2 farklı her mağlubiyette adını üst tura yazdıracak. Maç, 3-0 Manchester City lehine biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer üç farklı skorlarda ise deplasman golüne göre tur atlayan taraf belli olacak.
KISA KISA CITY vs LIVERPOOL
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçı üç ya da daha farklı skorla kaybedip tur atlayabilen iki takım var. Biri Deportivo diğeri ise Barcelona... Manchester City, Liverpool'la oynadığı son dokuz resmi maçın sadece birini kazanabildi ve o tek galibiyet, bu sezon rakiplerini ligde konuk ettikleri iç saha maçında geldi. Manchester City, evinde oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybetti. Deplasmanda çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi almayan Liverpool, bu turnuvada daha uzun yenilmezlik serisini son olarak şampiyon olduğu 2005 senesinde yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın takımını eleyen son altı takımın dördü kupayı kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu James Milner oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gol katkısı yapan oyuncu ise Roberto Firmino olmayı başardı. Pep Guardiola'yı teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup eden isim ise Alman teknik adam Jurgen Klopp.
LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI
Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başlayan Liverpool, İspanya'dan Sevilla, Slovenya'dan Maribor ve Rusya'dan Spartak Moskova'nın olduğu grubunu mağlubiyet almadan bitirdi ve lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan Liverpool, ilk maçta rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti. İkinci maçta ise eşitlik bozulmadı ve Liverpool çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Manchester City ile eşleşen Liverpool, ilk maçı 3-0 kazanıp önemli bir avantajın sahibi oldu.
MANCHESTER CITY'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI
Şampiyonlar Ligi macerasına F Grubu'nda başlayan Manchester City, Ukrayna'dan Shakhtar, Hollanda'dan Feyenoord ve İtalya'dan Napoli'nin bulunduğu zorlu grubu tek mağlubiyetle kapattı. 5'te 5 yaptığı grubunda son maçta Shakhtar'a 2-1 mağlup oldu ve grubunu topladığı 15 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Basel ile eşleşen City, İlk maçı deplasmanda 4-0 kazandı fakat iç sahada Basel'e 2-1 mağlup olmasına karşın adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Liverpool ile eşleşen Manchester City, ilk maçta rakibine deplasmanda 3-0 kaybetti.
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