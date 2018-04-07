CANLI YAYIN | Manchester City - Manchester United

İLK YARI OYNANIYOR | Manchester City 2-0 Manchester United



GOLLER: 25' Kompany, 31' İlkay

STAT: Etihad Stadı

SAAT: 19.30

HAKEM: Martin Atkinson

M. CITY: Ederson, Danilo, Kompany, Otamendi, Delph, Silva, Fernandinho, İlkay, Sterling, Bernardo, Sane

TD: Pep Guardiola

M. UNITED: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Pogba, Herrera, Lingard, Lukaku, Sanchez.

TD: Jose Mourinho

Manchester City maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek!

Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Manchester City evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig'i adeta domine eden Manchester City, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. City, bu geceyi şampiyon tamamlarsa Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan ilk takım olarak adını tarihe yazdıracak.