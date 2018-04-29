SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OSMANLISPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
OSMANLISPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Osmanlı
SAAT: 16.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports 2
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serdar, Lumanza, Regattin, Cikaleshi.
TD: İrfan Buz
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor
TD: Abdullah Avcı
Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper lig’in 31. haftasında bugün ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor’a konuk olacak.
Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Abdullah Avcı, Başkent deplasmanını kayıpsız atlatıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği’ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZLARI SINIRDA
Başakşehir’de Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu beş oyuncu, bugün kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Sivas maçında oynayamayacak. Başkent ekibinde sakatlığı süren Mehmet Batdal ve henüz hazır olmayan Payam Sadeghian maçta forma giyemeyecek.
EVİNDE BAŞAKŞEHİR'İ HİÇ YENEMEDİ!
İki takım Süper Lig'de dokuz kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4-3'lük Başakşehir üstünlüğü bulunuyor. Osmanlıspor ligde üç maçtır Başakşehir'i yenemiyor. Bu maçların son ikisinde gol atamadılar. Osmanlıspor, Süper Lig'de evinde dört maçtır yenilmiyor. Son 12 iç saha maçında ise sadece bir kez yenildi. Başakşehir ligdeki son beş maçının dördünü kazandı. Tek mağlubiyet son deplasman maçında Galatasaray karşısındaydı. Ankara temsilcisi, evinde Süper Lig'de Başakşehir'i evinde hiç yenemedi. Deplasmanda oynadığı son üç lig maçının ikisini kaybeden Başakşehir önceki 11 deplasman maçında aynı sayıda yenilgi yaşamıştı.
UMAR VE VISCA KARŞI KARŞIYA
Osmanlıspor ligdeki son sekiz maçında sadece bir kez yenildi. Tek mağlubiyet Fenerbahçe karşısındaydı. Bu sezon Süper Lig'de top kapma yüzdesi en düşük olan takım Osmanlıspor. Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım ancak aynı zamanda en fazla kafa golü atan üçüncü ekip. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Elia'nın katkısı bulunuyor. Edin Visca, Süper Lig'de forma giydiği son 15 maçta 14 gole katkı yaptı. Umar Aminu ligde forma giydiği son altı maçta dört gole katkı yaptı.
OSMANLI STADI
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