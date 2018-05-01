CANLI YAYIN | Real Madrid - Bayern Münih

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REAL MADRID 1-1 BAYERN MÜNİH (11' Benzema | 3' Kimmich)
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 21.45
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: TRT 1
REAL MADRID: Navas, Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo, Benzema
TD: Zinedine Zidane
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Tolisso, James, Müller, Ribery, Lewandowski
TD: Jupp Heynckes
MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.
İLK MAÇI REAL MADRID KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
BAYERN TURU GEÇERSE; BİR İLK OLACAK
Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım eleme turlarındaki ilk maçlarında iç sahada 2-1 kaybettikten sonra turu geçmeyi başaramadı. Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupalarındaki 26. maçlarına çıkacaklar. Bundan önceki 24 maçta Real 12, Bayern ise 11 galibiyet elde etti. Bu eşleşme, aynı zamanda Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla oynanan eşleşme konumunda... Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı son altı maçın tamamını kaybetti. Bu, Alman ekibinin Avrupa kupaları tarihinde bir rakibine karşı elde ettiği en uzun mağlubiyet serisi. Bayern en son Mayıs 2001'de Real Madrid deplasmanından galibiyetle dönmüştü.
REAL MADRID NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı deplasmanda kazanan İspanyol ekibi avantajlı. Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan Real Madrid olacak. 1-0'lık Bayern Münih galibiyetinde de deplasman golü kuralı, turu Real Madrid'e getirecek.
BAYERN MÜNİH NASIL TUR ATLAR?
Bayern Münih'in tur atlaması için maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 2 farklı galibiyetlerde Alman ekibi tur atlarken, 3-2, 4-3, 5-4 gibi sonuçlarla kazanması durumunda da deplasmanda daha fazla gol attığı için tur atlayan takım olacak.
YEDEK GÜÇ: MARCO ASENSIO
Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da oynadığı son 41 maçın tamamında rakiplerine gol atan Real Madrid, en son Nisan 2011'de Barcelona karşısında evinde gol atamamıştı. Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde hiç elenmedi ve iki ayaklı maçların oynandığı sekiz turda da turu geçen taraf oldu. Zidane yönetiminde, Real evinde oynadığı sekiz eleme turu maçının yedisini kazandı.
BAYERN, DEPLASMANDA OYNADIĞI SON 13 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Bayern Münih, deplasmanda oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu, Alman ekibinin turnuva tarihindeki en uzun gol yeme serisinin egale edilmesi anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 57 maçında kırmızı kart görmeyen Real Madrid, bu alanda turnuvada halen devam eden en uzun serinin sahibi. Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart gören son Real Madrid'li oyuncu Sergio Ramos'tu. Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde attığı son üç golün tamamını yedekten girdiği eleme turu maçlarında kaydetti.
SON 10 MAÇTA 7 KEZ REAL MADRID KAZANDI
İki takım arasındaki son 10 maçta Real Madrid 7, Bayern Münih 2 galibiyet aldı. Bir maç ise golsüz eşitlikle sonlandı. Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 19 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
REAL'DE RONALDO, BAYERN'DE LEWA!
Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 15 golle Cristiano Ronalda yer alıyor. Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Robert Lewandowski bulunuyor. Real Madrid'te Isco ve Dani Carvajal'in sakatlığı bulunuyor. Bayern Münih'te ise Arjen Robben, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Arturo Vidal ve Kingsley Coman'ın sakatlığı bulunuyor.
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