CANLI YAYIN | Roma-Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ROMA-BARCELONA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Roma Olimpiyat Stadı

SAAT: 21.45

HAKEM: Clement Turpin

YAYIN: Tivibu Spor 3 ve TRT 1

ROMA: Alisson, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov, Nainggolan, Schick, Dzeko

YEDEKLER: Skorupski, Peres, Pellegrini, Cengiz Ünder, Gonalons, Gerson, El Shaarawy

TD: Eusebio Di Francesco

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Busquets, Iniesta, Suarez, Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti

YEDEKLER: Cillessen, Vermaelen, Suarez, Paulinho, Andre Gomes, Dembele, Paco Alcacer

TD: Ernesto Valverde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Cengiz Ünder'li Roma, Barcelona'yı konuk ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 4-1 kaybeden Roma, avantajlı bir skor alarak tur atlamak istiyor. Öte yandan Barcelona da evinde elde ettiği 4-1'lik avantajı koruyarak yarı finale kalmak için sahaya çıkacak

KISA KISA ROMA vs BARCELONA



Roma, evinde Barcelona'ya henüz yenilmedi. Rakibini Şubat 2002'de 3-0 yenen İtalyan ekibi, aynı skoru bu maçta tekrarlarsa adını yarı finale yazdıracak. Barcelona, Roma'yla oynadığı son iki maçı toplamda 10-2'lik skorla kazandı. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla oynadığı son altı deplasman maçında galibiyet alamadı. Roma, evinde oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşinde kalesini gole kapattı ve son üç karşılaşmayı kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takım Barcelona. Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dokuz İtalya deplasmanında sadece iki gol atabildi. Edin Dzeko, Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 12 golün yedisine doğrudan katkı sağladı.

HANGİ SKORLAR TURU ATLAYAN TARAFI BELİRLER?



İlk maçta aldığı 4-1'lik skorla büyük bir avantaj yakalayan Barcelona 1 ve 2 farklı tüm mağlubiyetlerde turu atlayacak. 3 farklı mağlubiyetlerde ise deplasman golleri turu atlayan tarafı belirleyecek. Her türlü gollü veya golsüz beraberlikte de Barcelona adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Roma'nın turu atlaması için 4 farklı skorla kazanması veya 4-1'lik skorla maçı uzatmaya götürmesi gerekiyor.

BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Barcelona, grubunu yenilgisiz tamamladı ve lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Grubunda İtalya'dan Juventus, Yunanistan'dan Olimpiakos ve Portekiz'den Sporting CP olan Barça, Juventus ve Olimpiakos deplasmanları dışındaki tüm maçları kazandı. O iki maçta da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldılar. Son 16 turunda Chelsea'yi 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Barcelona, çeyrek finalde ise Roma ile eşleşti ve ilk maçı 4-1 kazanarak Roma Olimpiyat Stadı'na geldi.

ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Şampiyonlar Ligi'ne C Grubu'nda başlayan Roma, İspanya'dan Atletico Madrid, Azerbaycan'dan Karabağ ve İngiltere'den Chelsea ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki tek yenilgisini 2-0'lık skorla Atletico Madrid deplasmanında alan Roma, diğer maçların hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmedi ve grubu 1. sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Shakhtar ile eşleşen Roma, rakibine ilk maçta 2-1 yenilmesine karşın ikinci maçı 1-0 kazanıp çeyrek finale çıktı. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 4-1 kaybeden Roma, ikinci maçta tur için sahaya çıkıyor.