CANLI YAYIN | Saski Baskonia - Fenerbahçe Doğuş

SAAT: 22.00

SALON: Fernando Buesa Arena

BASKONIA: Matt Janning, Rodrigue Beaubois, Tornike Shengelia, Vincent Poirier, Johannes Voigtmann, Janis Timma, Marcelo Huertas, Luca Vildoza, Ilimane Diop, Patricio Garino

BAŞANTRENÖR: Pedro Martinez

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Nicolo Melli, Brad Wanamaker, Jan Vesely, Kostas Sloukas, James Nunnally, Nikola Kalinic, Luigi Datome, Marko Guduric, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Baskonia'nın kazanması durumunda serinin 4. maçı 26 Nisan Perşembe günü yine İspanya'da oynanacak.

BU SEZON BASKONIA'YA YENİLMEDİ

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'yla oynadığı 4 maçı da kazandı. Normal sezonda deplasmanda rakibini 83-69'la geçen sarı-lacivertliler, sahasında ise 79-74 galip geldi. Play-off çeyrek final serisinin ilk iki maçında da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi karşısında serisini devam ettirirse Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

OBRADOVIC KARİYERİNDE BİR İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe Doğuş'da başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini geçmesi durumunda, Sırp başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı, ilk kez 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıyacak. Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde ise 17. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak. Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, çalıştırdığı takımlar Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı. Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

OBRADOVIC ÇEYREK FİNALDE HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 5. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 11 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti. Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da Real Madrid'e, 2017-2018'de de Panathinaikos Superfoods'a maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Baskonia'yı ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son üç sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak play-off serisinde maç kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeye çalışacak.