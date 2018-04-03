CANLI YAYIN | Sevilla - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecan başlıyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SEVILLA-BAYERN MÜNIH MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK YARI | SEVILLA 0-0 BAYERN MÜNİH

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan

SAAT: 21.45

HAKEM: Daniele Orsato

YAYIN: Tivibu Spor 3

SEVILLA: Soria, Jesus Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder

TD: Vincenzo Montella

BAYERN MÜNCHEN: Ulreich, Kimmich, Hummels, Boateng, Bernat, Martinez, Vidal, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

TD: Jupp Heynckes

BİRİ BEŞİKTAŞ'I DİĞERİ MANCHESTER UNITED'I ELEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan'da Bayern Münih'i konuk ediyor. Sevilla bu tura, İngiliz devi Manchester United'ı eleyerek geldi. Bayern Münih ise temsilcimiz Beşiktaş'ı kupanın dışına itti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

TARİHLERİNDE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR!

İki takım tarihlerinde ilk kez bir Avrupa maçında karşılaşacak. Sevilla, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla 20 kez karşılaşırken, bu maçların sadece üçünde mağlup oldu. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. Bayern Münih ise bu turnuvada en fazla çeyrek final oynayan takım... Geçtiğimiz sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımları ve İspanyol takımları arasında 12 maç oynandı. Alman takımları bu maçların sadece birini kazanırken, İspanyol takımları sekiz maçtan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda...