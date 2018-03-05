CANLI YAYIN | Trabzonspor-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor, galibiyet hasretini 2-1'lik Aytemiz Alanyaspor zaferiyle sonlandırdı. Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında kaybedilen 2 puanla yara aldıktan sonra Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarışta tekrar iddialı konuma geldi.
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STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Kucka, Okay, Sosa, Olcay, Abdülkadir, N'Doye
YEDEKLER: Uğurcan, Arda, K. Ahmet, Uğur, Abdürrahim, Batuhan, Onazi, Bero, Yusuf, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Vagner Love
YEDEKLER: Tolga, Utku, Caner, Fatih, Necip, Vida, Oğuzhan, Larin, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
126. RANDEVUYA ÇIKIYORLAR
Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.
HALİS ÖZKAHYA, 5 YIL SONRA İLK KEZ!
Ligin 24. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak Halis Özkahya, en son 2013 yılında iki takım arasındaki bir maçı yönetti. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Hakem Halis Özkahya, daha önce Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda iki kez düdük çaldı. 2008-2009 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta taraflar golsüz beraberlikle sahadan ayrılırken, 2013-14 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta ise ev sahibi Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
HALİS ÖZKAHYA İLE TRABZONSPOR
Halis Özkahya ev sahibi Trabzonspor'un bu sezon 3 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 galibiyet, 9 beraberlik alırken 7 maçta da yenildi.
HALİS ÖZKAHYA İLE BEŞİKTAŞ
Halis Özkahya bu sezon Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor'u ise 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Özkahya yönetiminde oynadığı 31 maçın 18'ini kazanırken, 8 maçta berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Özkahya yönetimindeki 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA 'KRAL' YOK!
Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor. Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.
TRABZONSPOR DERBİLERDE YENİLMİYOR
Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
ÇALIMBAY'IN BÜYÜK MAÇ KARNESİ
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA PEPE VE QUARESMA YOK!
Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Maçtan kısa bir süre önce sakatlanan Pepe de bu akşamki mücadelede takımını yalnı bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU SINIRDA!
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
DEPLASMANDA KAZANAMIYOR AMA TRABZON'DA KAZANIYOR
Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yarışında zirveyi bir türlü ele geçirememesinin en büyük sebebi deplasman maçlarında kaybettiği puanlar oldu. 12 deplasman maçında sadece 4 kez kazanabilen Siyah Beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile deplasmanda 19 puan bıraktı. Deplasman maçlarında Aaytemiz Alanyaspor ve Göztepe serisinden bu yana üst üste 2 galibiyeti olmayan Kara Kartallar, son 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkartarak kötü bir istatistiğe imza attı. Beşiktaş bu kötü istatistiğe rağmen Trabzon deplasmanlarında daha avantajlı görünüyor. Trabzonspor ile Trabzon'da oynadığı son üç maçı kazanan Siyah Beyazlılar, son yıllarda rakibine Trabzon'da kurduğu üstünlüğün avantajına güveniyor.
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