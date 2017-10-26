Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza anını kaydetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri Sivas Caddesi Yıldızevler tramvay durağı yanında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada önünde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobile çarparak takla attı.

Kaza anı, saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi.