Canlı yayına kedi müdahalesi! Omuzlarına çıktı...

Polonyalı tarihçi ve siyaset uzmanı Dr. Jerzy Targalski'nin kedisi Lisio, sahibinin Hollanda televizyonu NTR'e röportajına katılmaya karar verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, tarihçi ve siyaset uzmanı Targalski, Polonya'daki politik gerilimi ve gizli servislerin ülkedeki rolünden bahsederken kareye kedi girdi.

Lucio patilerini sahibinin omuzuna koyarak izin almak istercesine miyavladı.

​Videoda ayrıca hayvanın Targalski'nin omuzlarına çıktığı, kafasına sürtündüğü ve kulağını yaladığı görülüyor.

Tüm bunlara rağmen tarihçi, hiçbir şey olmamış gibi röportajına devam etti.