Dünyanın en önemli film festivallerinden birine ev sahipliği yapan Fransa’nın Cannes kenti, bu yıl yasaklarıyla anılacak. Çünkü Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 2 önemli yasak getirildiğini açıkladı. Gazete Habertürk'teki habere göre; bunların başında, Netflix filmlerinin Cannes’da yarışamayacak olması geliyor.

Netflix 2017’de ilk kez filmleriyle (Okja ve The Meyerowitz Stories) Cannes’ın Altın Palmiye yarışına dahil olmuştu ama filmlerini Fransa’da vizyona çıkarmayıp Cannes’daki gösterimle aynı gün yayınlayınca şehirdeki sinemalar buna tepki göstermiş, festivalin Netflix’in filmlerini yarışmadan çıkarmasını istemişti. Frémaux, gösteri salonu önünde olası bir kargaşayı önlemek için izleyicilerin kırmızı halı üzerinde selfie çekmesinin de yasaklanacağını söyledi.