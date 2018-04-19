Sinema dünyasının cinsel taciz skandalları ile sallandığı dönemde Cannes Film Festivali’nden anlamlı bir adım geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 8-19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan bu yılki festivalin yarışma bölümü jürisi daha çok kadınlara emanet.

Başkanlığını Cate Blanchett’ın yapacağı jüride oyuncular Kristen Stewart, Lea Seydoux ve Chang Chen’in yanı sıra yönetmenler Andrey Zvyagintsev, Denis Villeneuve, Robert Guédiguian ile Amerikalı senarist Ava DuVernay ve şarkıcı Khadja Nin görev alacak.