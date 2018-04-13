HT Magazin'de yer alan habere göre, merakla beklenen festivalin programı, festival başkanı Thierry Frémaux’nun sunumuyla açıklandı.



Bu yıl festival programında birçok tanınmadık yüze ve ilk filmlerini çeken genç yönetmenlere yer verdiklerini söyleyen Frémaux, programın şaşırtıcı olabileceğini dile getirdi.



Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye için yarışması beklenen ‘Ahlat Ağacı’ adlı filmi, ana yarışma bölümünde yer almadı. Ancak Frémaux’nun açıklamasına göre festival programına yeni filmler eklenebilir. ‘Ahlat Ağacı’nın bu filmlerin arasında yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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