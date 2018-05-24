Cannes’ın ihbar hattına tek şikâyet

Hollywood’u sarsan taciz skandalının ardından, Cannes Film Festivali sırasında bir taciz ihbar hattı açılmıştı. Oyuncu Asia Argento, kapanış töreninde festival sırasında taciz vakası yaşandığını ileri sürmüş ama isim vermemişti. İngiliz Guardian Gazetesi iddiayı doğruladı. Habere göre, taciz ihbar hattına festivalde bir şikâyet geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, hangi ülkeden olduğu açıklanmayan bir kadın senarist hattı arayarak kendisine tahsis edilen aracın şoförünün rotasından saparak kendisini taciz ettiğini bildirince şoför hakkında soruşturma açıldı.

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