Canon giriş seviyesi DSLR ailesine 2 yeni kamera ekledi. EOS 2000D ve EOS 4000D'yi tanıtan firma, ayrıca orta seviye EOS M5 aynasız fotoğraf makinesini de duyurdu.

Canon EOS 2000D'nin özellikleri

EOS 1300D'nin yerini alacak olan EOS 2000D, 24.1 MP APS-C CMOS sensörü ile dikkat çekiyor. DIGIC 4+ görüntü işlemcisine sahip olan 2000D, selefi gibi 9 noktalı otomatik odak sistemiyle geliyor. Arka tarafında 3 inçlik bir dokunmatik olmayan bir LCD yer alan yeni giriş seviyesi modelde, wi-fi aracılığıyla fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmak ya da Canon'un bulut servisi Irista'da depolamak mümkün.

Canon EOS 2000D'nin fiyatı: 369.99 dolar (body)

Canon EOS 4000D'nin özellikleri

En uygun fiyatlı DSLR'lardan biri olarak konumlanacak olan EOS 4000D, 18 MP çözünürlük, basitleştirilmiş kontrol ve metal yerine plastik lens donanımıyla geliyor. Cihazın diğer özellikleri ise büyük oranda EOS 2000D ile denklik gösteriyor.

Canon EOS 2000D'nin fiyatı: 462.99 dolar (body)

Canon EOS M50'nin özellikleri

En sezgisel ve teknolojik açıdan gelişmiş fotoğraf makinesi iddiasıyla gelen Canon EOS M50 aynasız fotoğraf makinesi, 4K video çekimini destekliyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip olan cihaz, 24.1 MP'lik sensör, 25.600 maksimum ISO değeri (51.200'e genişletilebiliyor) ve 10 fps'lik seri çekim hızı özellikleriyle donatılmış. Canon'un çift piksel CMOS oto fokus sistemine sahip olan EOS M50, bu sayede daha hızlı ve doğru odaklama sağlıyor.

Canon EOS M50'nin fiyatı: 757.99 dolar (body)