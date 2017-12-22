7 | 10

Eşyalar konusunda anlaştıkları ve herkesin tarafların eşyaları paylaştığı anlatılan dava dilekçesinde, “Karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka ya da maddi ve manevi tazminat talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Evlilik kurulduğu zamandan beri taraflar arasında şiddetli geçimsizlik vardır. Bu sebeple fiilen biten evliliğin hukukun de sonlandırılmasını talep ediyoruz” denildi.