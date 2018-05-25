HT Magazin'de yer alan habere göre, filmin gösteriminden sonra söyleşi de düzenleyecek olan ünlü oyuncu Cansel Elçin, “Ülkeler arası iletişim kurmanın en kısa yolunun sanat ve spor olduğuna inanıyorum. Bu yüzden filmin Moskova’da gösterilmesi beni çok gururlandırıyor” dedi.

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