Cansel Oltu ve Selma Karakoyun, çeyrek finalde!

Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Cansel Oltu ve 75 kiloda Selma Karakoyun, çeyrek finale yükseldi.

Hindistan'ın Guwahati kentinde organize edilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türk sporcu ringe çıktı. 69 kiloda Cansel Oltu, Avustralyalı boksör Tywarna Campball'u 5-0'lık skorla geçti ve çeyrek finale yükseldi. 75 kiloda Selma Karakoyun ise Macaristan'dan Gabriella Petrovics'i 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

57 kiloda mücadele eden Havanur En de Ukraynalı rakibi Olha Vozniak'ı 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası