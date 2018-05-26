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Cansu Dere artık aşkını gizlemiyor

26.05.2018 - 12:12 | Güncelleme:

Güzel oyuncu Cansu Dere ile meslektaşı Metin Akdülger'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

  • 1 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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     ‘Şahsiyet’ dizisinde rol alan ünlü oyuncular Cansu Dere ile Metin Akdülger'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

  • 2 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    Cansu Dere ile Metin Akdülger, polisiye dizi ‘Şahsiyet’teki performanslarıyla dikkati çekiyorlar.

  • 3 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    Posta Gazetesi'nden Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 37 yaşındaki Cansu Dere ile 30 yaşındaki Metin Akdülger, sette başlayan aşklarını artık gizlemiyorlar.

  • 4 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    BEBEK'TE BULUŞUYORLAR

    Çift, Cansu Dere’nin Bebek’teki evine arkadaşlarını davet ederek birlikteliklerini açıkladı. “Çok keyifli vakit geçiriyoruz” diyen Cansu Dere ile yakışıklı oyuncunun, önümüzdeki günlerde yurt dışına tatile gideceği ileri sürüldü.

  • 5 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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