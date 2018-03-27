Cadde'nin haberine göre, şık kombini ve tarzıyla dikkati çeken Cansu Dere, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde alışveriş yaptı.

Son dönemde adı Engin Akyürek ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, kendine yöneltilen sorulara “Arkadaşlar kolay gelsin. Biraz acelem var" diyerek yanıtsız bıraktı.