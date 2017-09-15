Cansu Dere'den flaş 'Fatih' ve 'Avcı' açıklaması

Cadde'nin haberine göre, uzun bir tatile çıkan Cansu Dere, ayak bileğinden ameliyat oldu. Sağlığın önemli olduğunu söyleyen oyuncu, “Ufacık bir şey ama insanın canını sıkıyor. Tatilin son günlerinde ayak bileğim kesildi, önemsemeyince içine kum dolmuş ve enfeksiyon kapmış. Ölümlü dünya, sağlık her şeyden önemli” dedi.

İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstleneceği ‘Fatih’ dizisinden gelen teklifi doğrulayan Dere, “Senaryoyu okudum, içime sinmedi” şeklinde konuştu. Burcu Biricik ve Barış Falay’ın oynayacağı ‘Avcı’ dizisi için görüşme yaptığını ve teklife sıcak baktığını da sözlerine ekleyen oyuncu, “Çekimler önümüzdeki aylarda başlayacak. Her şey kısmet” açıklamasını yaptı.

Cansu Dere