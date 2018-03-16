HT Magazin'de yer alan habere göre, Haluk Bilginer ve Müjde Ar’ın katılmadığı davette püsküllü siyah elbisesi ve kâküllü saç modeliyle Cansu Dere ilgi odağı oldu.



Adı son günlerde Engin Akyürek’le anılan güzel oyuncu, kalbinin boş olduğunu açıkladı.

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