Engin Akyürek'le birlikte olduğu öne sürülen Cansu Dere, aşk iddiasına son noktayı koydu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, Cansu Dere, kendisi gibi oyuncu Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Oyuncu, "Yok Suadiye'de buluşuyoruz. Yok gizli gizli görüşüyoruz. Öyle bir şey yok. Olsa zaten görürdünüz" diyerek aşk iddiasını sonlandırdı.